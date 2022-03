Cultura: sottosegretaria Nesci incontra presidente Accademia Belle Arti Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cultura riveste da sempre un ruolo strategico per il rilancio del Paese. Come Governo stiamo mettendo in campo risorse e strumenti a favore del settore dell'istruzione, con una specifica attenzione all'innovazione e alla transizione ecologica degli istituti. L'Accademia delle Belle Arti di Roma è certamente una delle eccellenze del Paese sul piano dell'alta formazione, che svolge una funzione di grande rilievo per la valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico. Ringrazio Soriero", ha concluso Nesci, "anche per la sensibilità dimostrata con la decisione di rescindere, come segnale di solidarietà nei confronti dell'Ucraina, la convenzione con l'Accademia delle Arti di San Pietroburgo". (Com)