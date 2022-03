Piemonte: prorogati contratti sanità fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’attesa di capire quali percorsi intraprendere per la stabilizzazione abbiamo prorogato fino a fine anno i contratti dei sanitari. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi rispondendo ad un'interrogazione del capogruppo Pd Raffaele Gallo in Consiglio regionale. "Le stabilizzazioni, sia in ambito sanitario che in ambito amministrativo nel settore sanità, sono vincolate ai limiti di spesa del Bilancio 2022 e a quanto è stato stabilito dalla Legge Madia per il personale della pubblica amministrazione assunto a tempo determinato - ha continuato Icardi -. Due sono le strade che abbiamo davanti: la stabilizzazione diretta o quella per concorso". (Rpi)