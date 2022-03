Ucraina: da inizio invasione oltre 500 mila profughi hanno raggiunto la Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'invasione russa, la Guardia di frontiera polacca ha fatto passare ai valichi di frontiera con l'Ucraina oltre 500 mila persone in fuga dall'Ucraina. Lo si legge in una nota dell’ambasciata polacca a Roma, che precisa che il dato è aggiornato alle 16:30 di oggi. In territorio polacco sono stati accolti non solo ucraini ma anche profughi di nazionalità diversa, inclusi Uzbekistan, India, Bielorussia, Nigeria, Algeria, Marocco, Afghanistan e Pakistan. “Il nostro Paese dà accoglienza a qualsiasi persona la cui vita sia in pericolo, indipendentemente dalla sua nazionalità. Nessuna persona che abbia ricevuto accoglienza in Polonia sarà rimandata in un Paese in guerra”, si legge nella nota. “Lunedì 28 febbraio vicino a Lublino ha iniziato a operare un grande hub per gli aiuti umanitari, gestito dall'Agenzia governativa per le riserve strategiche. Questo hub riceverà tutta l'assistenza diretta alle persone che rimarranno nel territorio dell'Ucraina, nonché ai cittadini ucraini che si trovano già sul territorio della Polonia”, continua il testo. (Res)