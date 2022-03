Vaccino: Regione Lombardia, oggi somministrate 367 dosi di Novavax, 1226 in totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in totale 1226 le dosi del vaccino Novavax fino ad ora somministrate in Lombardia. È il terzo giorno di disponibilità del vaccino nel territorio regionale, e alle 286 dosi del 28 febbraio e 573 di ieri, si aggiungono le 367 unità di vaccino somministrate nella giornata di oggi. Circa un terzo delle dosi (436) è stato somministrato a individui appartenenti alla fascia d'età compresa tra 50 e 59 anni, mentre sono 250 quelle somministrate alla fascia 60-69. Nella fascia 20-29, invece, le somministrazioni sono state 106, mentre sono 114 quelle date alla fascia 30-39 e 194 per quanto riguarda i quarantenni. Sono 79 le dosi somministrate agli appartenenti alla fascia 70-79, e 23 quelle fino ad ora date alle persone tra gli 80 e gli 89 anni. I numeri più bassi vengono registrati dalla fascia degli over 90, con sole tre somministrazioni, e sono soltanto 21 gli under 19 ad aver ricevuto Novavax.(Rem)