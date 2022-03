Migranti: minori stranieri, per Garante Fvg troppo pochi i tutori volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Friuli Venezia Giulia ci sono circa mille minori stranieri non accompagnati, a fronte di appena una cinquantina di tutori volontari. “Troppo pochi per poterli seguire al meglio e senza un eccesso di carico per il tutore stesso”, ha detto oggi Paolo Pittaro, Garante regionale dei diritti della persona, raccontando le esperienze degli attuali volontari nel corso di un seminario informativo. L’appello del Garante regionale è rivolto a tutti i cittadini della Regione con più di 25 anni di età. Non occorrono particolari requisiti né titoli di studio: è sufficiente segnalare all’ufficio del Garante la disponibilità a prendersi cura dei minori stranieri arrivati da soli in Italia, per accompagnarli nel percorso di crescita. Ad aprile in Friuli Venezia Giulia sarà possibile partecipare a un corso online, organizzato dal Garante regionale. A oggi non sono previsti rimborsi né riconoscimenti pecuniari per i tutori volontari. “Si sta lavorando in questo senso - ha detto il Garante – e soprattutto per far riconoscere i permessi di assenza dal luogo di lavoro”. (Frt)