Ucraina: Malpezzi (Pd), all'Onu voto storico per democrazia e libertà

22 luglio 2021

- "L’assemblea generale Onu ha approvato la risoluzione che chiede alla Russia di fermare la guerra in Ucraina e di ritirare immediatamente le truppe. Centoquarantuno Stati membri hanno votato in sostegno del popolo ucraino. Un voto storico per la democrazia e la libertà". Lo scrive su Twitter Simona Malpezzi, presidente dei senatori democratici. (Rin)