Onu: risoluzione contro Russia, si astengono Cina, India e altri 9 Paesi asiatici

- Sono undici i Paesi dell’Asia che si sono astenuti oggi dal votare la risoluzione di condanna della Russia per l’invasione dell’Ucraina in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tra questi, due potenze continentali come la Cina e l’India, che pur essendo rivali regionali si sono trovate a condividere la stessa posizione al Palazzo di vetro. Lo stesso vale per il Pakistan, che della Cina è grande alleato e che con l’India ha invece rapporti pessimi. Nelle ultime settimane Islamabad ha rafforzato i legami con Mosca, un percorso suggellato dalla visita del primo ministro Imran Khan al Cremlino lo scorso 24 febbraio, proprio il giorno dell’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Ad astenersi quest’oggi sono stati anche il Bangladesh, il Laos, la Mongolia, lo Sri Lanka, il Vietnam. Capitolo a parte è costituito dalle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale, tutte legate alla Russia da rapporti profonde. Il Kazakhstan, il Kirghizistan e il Tagikistan si sono astenuti, mentre l’Uzbekistan e il Turkmenistan non hanno partecipato al voto.(Nys)