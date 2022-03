Ucraina: America Latina su risoluzione Onu, Cuba e Nicaragua si astengono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è nessun Paese dell'America Latina tra quelli che hanno votato contro la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna l'invasione russa dell'Ucraina. Cuba e Nicaragua, che nei giorni scorsi - in linea con la storica vicinanza a Mosca - avevano difeso il Cremlino contro le provocazioni della Nato e degli Usa, hanno optato per l'astensione. Un voto, nella regione, condiviso anche dalla Bolivia, guidata dal socialista Luis Arce, erede dello storico presidente Evo Morales, e da El Salvador, il cui governo non ha sin qui preso una posizione precisa sulla crisi. Il Venezuela, altro tradizionale alleato della Russia, non ha invece potuto votare per via del mancato pagamento delle quote dovute all'organsimo per sostenerne le spese, circa 40 milioni di dollari. (segue) (Nys)