Ucraina: in Piemonte approvazione unanime dell'ordine del giorno su condanna guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato il sì unanime all'ordine del giorno presentato in Consiglio regionale a prima firma Stefano Allasia (presidente dell'Assemblea del Piemonte) che esprime una ferma condanna per l'aggressione militare in atto da parte della Russia in Ucraina. "La guerra non è mai una soluzione – ha sottolineato Allasia – la mia speranza è che si avvii immediatamente un processo di pace che metta fine alle atrocità di questi giorni. Come Comitato regionale per i diritti umani e civili abbiamo espresso solidarietà al popolo ucraino con l’augurio che le cause del conflitto possano presto venire vanificate dall’azione della diplomazia. Siamo fortemente preoccupati per la sorte delle migliaia bambini, donne e anziani che stanno fuggendo da questa assurda guerra, abbiamo il dovere accogliere tutte le persone che stanno scappando dalla morte", ha concluso.(Rpi)