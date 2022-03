Ucraina: Bolsonaro sollecita legge per svincolare Brasile da dipendenza di potassio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha sollecitato l'approvazione della legge che permette di estrarre minerali nelle aree amazzoniche protette e rendersi indipendenti dalle forniture russe di potassio, risorsa strategica per l'agricoltura e per la "sicurezza alimentare" nazionale. "Con la guerra tra Russia e Ucraina, oggi corriamo il rischio di una mancanza di potassio o un aumento del suo prezzo", ha scritto Bolsonaro ricordando l'importanza del potassio per i fertilizzanti. "La nostra sicurezza alimentare e il comparto agroalimentare esigono dall'esecutivo e dal parlamento misure che ci permettano di non dipendere da una risorsa di cui disponiamo in abbondanza", ha aggiunto il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)