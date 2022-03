Ucraina: Bolsonaro sollecita legge per svincolare Brasile da dipendenza di potassio russo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla crisi russo-ucraina il presidente Bolsonaro, che nei giorni precedenti le fasi più intense della crisi aveva avuto un discusso bilaterale con l'omologo Vladimir Putin, mantiene una posizione "neutra". Bolsonaro pone l'accento sulla necessitò di salvaguardare gli interessi nazionali, ricordando che l'agricoltura nazionale - asset strategico dell'economia - dipende in gran parte dalla fornitura di fertilizzanti di Mosca, ragione presentata come fondante della visita fatta al Cremlino. Rispetto ad eventuali sanzioni, il Brasile, membro non permanente del Consiglio di sicurezza (Cds) delle Nazioni Unite, deciderà "in modo libero" e "non legato a nessun potere. Anche se vogliamo la pace, non possiamo interferire e causare conseguenze in patria", ha detto Bolsonaro secondo cui definire "massacro" quello in atto a Kiev e dintorni è una "esagerazione". (segue) (Brb)