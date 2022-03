Serbia: Vucic, formate dieci squadre per il controllo dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha deciso di formare "nove o dieci squadre" che controlleranno i prezzi delle materie prime energetiche e degli alimenti. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa oggi a Belgrado. "Una squadra controllerà la situazione con petrolio e derivati del petrolio, un'altra squadra farà la stessa cosa per il gas, poi ci sarà una squadra speciale per i cereali e un'altra squadra per il cibo e tutte le necessità, una il carbone", ha detto Vucic aggiungendo che domani sarà nominato il nuovo direttore facente funzioni dell'Ente statale per l'energia elettrica (Eps). La Serbia, ha detto Vucic, è al sicuro con riserve per i prossimi due mesi. La liquidità delle casse dello Stato è buona, ha aggiunto. Vucic ha infine sottolineato che lo Stato serbo non nazionalizzerà le proprietà russe in Serbia, ma offrirà "un buon prezzo" nel caso in cui dovesse trovarsi in difficoltà. (Seb)