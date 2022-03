Portogallo: governo semplifica procedure per accoglienza cittadini ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri del Portogallo ha approvato una risoluzione che semplifica i requisiti per le persone fuggite dall'Ucraina per ottenere la protezione temporanea. Lo ha annunciato la ministra delle Presidenza, Mariana Vieira da Silva, nel corso di una conferenza stampa. Allo stesso tempo, il governo ha lavorato con i comuni, le organizzazioni della società civile, gli enti di beneficenza privati e la comunità ucraina in Portogallo "per rispondere alle esigenze fondamentali di alloggio, legalizzazione della loro situazione e posti di lavoro per questi cittadini", ha spiegato da Silva. Questo processo sarà simile a quello adottato ad agosto a causa della situazione in Afghanistan. La ministra dell'Interno, Francisca Van Dunem, ha detto che sarà applicato lo schema di protezione temporanea, uno schema europeo che esiste in Portogallo dal 2003 in cui la valutazione concreta del rischio caso per caso viene respinta. "Si prende una decisione globale assumendo che tutte quelle persone sono sotto una minaccia imminente per la loro vita o integrità fisica, o i loro diritti umani sono stati violati", ha spiegato Van Dunem. (segue) (Spm)