Ucraina: Onu, India si astiene e fa appello a cessate il fuoco, diplomazia e rispetto Carta

- Il rappresentante permanente dell’India alle Nazioni Unite, T.S. Tirumurti, nella dichiarazione di astensione nel voto odierno dell’Assemblea generale sulla risoluzione di condanna della Russia per l’invasione dell’Ucraina, ha espresso profonda preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione e per la crisi umanitaria e ha rivolto le condoglianze alla famiglia del connazionale rimasto ucciso ieri in un’esplosione a Charkiv e a quelle di “ogni civile innocente che ha perso la vita in questo conflitto”. Il diplomatico ha chiesto un “passaggio sicuro” per i cittadini indiani, richiesta che il governo indiano ha avanzato anche alla Russia e all’Ucraina, sottolineando che questa è la priorità di Nuova Delhi e che è stata organizzata una vasta operazione di evacuazione dai Paesi vicini all’Ucraina. (segue) (Nys)