Ucraina: Onu, India si astiene e fa appello a cessate il fuoco, diplomazia e rispetto Carta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tirumurti ha fatto presente che l’India ha inviato aiuti, in particolare farmaci e attrezzature mediche, e che altri materiali saranno inviati nei prossimi giorni. Inoltre, Nuova Delhi sostiene l’appello della comunità internazionale per un “cessate il fuoco immediato” e per “l’accesso umanitario alle zone di conflitto”. “Restiamo convinti che le differenze possano essere superate solo attraverso il dialogo e la diplomazia”, ha detto il diplomatico, ricordando che questa posizione è stata espressa dal primo ministro, Narendra Modi, nei colloqui con tutti i leader, incluso quello russo. “L’India infine esorta tutti gli Stati membri a dimostrare il loro impegno verso i principi della Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e il rispetto della sovranità e integrità territoriale di tutti gli Stati”, ha concluso Tirumurti. (Nys)