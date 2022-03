Cannabis: Magi (+Europa), fuorvianti sono motivazioni Consulta e non referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana "riprende l'iter della legge sulla coltivazione domestica e sui reati di lieve entità che muove da una mia proposta del 2019. Vedremo se Pd e M5s sapranno favorire una risposta parlamentare alla grande mobilitazione della scorsa estate per il referendum cannabis". Lo scrive su Facebook il deputato e presidente di +Europa, Riccardo Magi, tra i promotori del referendum cannabis. "Intanto ci tocca commentare la decisione di inammissibilità della Corte - continua il parlamentare -. Inidoneo, illusorio, fuorviante, così la Corte definisce il quesito, ci manca demoniaco. La Corte compie un grande sforzo retorico ma non riesce a coprire la debolezza delle argomentazioni giuridiche. Almeno si svela quanto sia stata ingannevole la comunicazione della Corte e del presidente Amato (e ancora oggi lo sono i titoli delle agenzie) nell'affermare che per effetto del referendum sarebbero state depenalizzate le "droghe pesanti" e che il referendum non riguardava la cannabis. Nelle stesse motivazioni della Corte si precisa che vi sarebbe stata la depenalizzazione di alcune piante da cui si estraggono alcune sostanze 'pesanti' ma l'estrazione sarebbe rimasta punibile esattamente come oggi; al contempo la cannabis era al centro dell'intervento referendario". (segue) (Rin)