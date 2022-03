Scuola: Bianchi ha incontrato Forum studenti su istruzione e mondo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha incontrato questo pomeriggio in videocollegamento i rappresentanti del Forum degli studenti (Fast) per confrontarsi sui Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) e sul rapporto tra istruzione e mondo del lavoro. L’incontro di oggi fa seguito alla riunione tra il ministro e il Fast dello scorso 22 febbraio. E' quanto si legge in una nota. "L'incontro di oggi è stato un momento di confronto utile e positivo - ha dichiarato il ministro Bianchi -. I Pcto sono pensati per offrire occasioni di orientamento, di sviluppo di competenze in coerenza con il percorso di studio di ragazze e ragazzi. Abbiamo già avviato un tavolo con il ministero del Lavoro per un'analisi attenta in particolare degli aspetti che riguardano la sicurezza. Dall’incontro di questo pomeriggio sono arrivate osservazioni e proposte che intendiamo approfondire. Il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti è determinante per affrontare insieme le questioni più rilevanti che riguardano il nostro sistema di istruzione, in particolare le riforme e gli investimenti previsti con il Pnrr. Torneremo a incontrarci per proseguire questo percorso". (Com)