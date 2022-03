Ucraina: Guterres, dall'Onu messaggio "forte e chiaro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio dell'Assemblea generale Onu è "forte e chiaro": finire le ostilità in Ucraina ora. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, commentando l'approvazione con 141 voti favorevoli della risoluzione di condanna dell'invasione russa dell'Ucraina. "L'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina devono essere rispettate in linea con la Carta delle Nazioni Unite", ha affermato Guterres. "Non abbiamo un momento da perdere. Gli effetti brutali del conflitto sono semplici da vedere", ha aggiunto il segretario generale Onu osservando che più il tempo passa e peggio sarà per il popolo ucraino. "Sono anche profondamente preoccupato per le potenziali conseguenze per la pace regionale e globale, e per la lotta globale per riprendersi dal Covid", ha affermato Guterres sottolineando che "il mondo vuole la fine delle sofferenze umane in Ucraina". Il segretario generale Onu ha infine sottolineato l'importanza dei finanziamenti per assicurare medicinali, cibo e acqua potabile i cittadini ucraini. "Continuerò a fare tutto quanto in mio potere per contribuire ad una cessazione immediata delle ostilità e per urgenti negoziati di pace", ha concluso Guterres.(Res)