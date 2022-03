Usa-Arabia Saudita: Blinken a colloquio con ministro Esteri, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony J. Blinken ha intrattenuto, nella giornata di oggi, un colloquio telefonico con Faisal bin Farhan Al Saud, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita. Lo ha riferito Ned Price, il portavoce del Dipartimento di Stato di Washington, in una nota pubblicata sui canali ufficiali. Da quanto emerso, i due si sono detti d'accordo sul rispetto dei principi del diritto internazionale condannando l'invasione russa in Ucraina e coordinando la risposta internazionale in difesa della sovranità ucraina.(Nys)