Piemonte: debellato un focolaio di influenza aviaria nel Cuneese

- Un focolaio di influenza aviaria è stato debellato da un allevamento di polli da carne a Pianfrei (Cuneo) in Piemonte. Ad annunciarlo l'assessore alla Sanità Luigi Icardi. "Dopo l’immediato confronto con il ministero della Salute e il Centro di referenza per l'Influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico delle Venezie – ha spiegato l’assessore -, abbiamo convocato l'Unità di Crisi regionale e definito, di concerto con l'Asl Cn1 e l'Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, tutte le misure previste dalla normativa vigente per contenere la diffusione del virus, compresi la limitazione delle movimentazioni e il monitoraggio clinico negli allevamenti avicoli ricadenti nelle zone di restrizione istituite intorno al focolaio". (segue) (Rpi)