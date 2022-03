Piemonte: debellato un focolaio di influenza aviaria nel Cuneese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i 70 mila polli da carne presenti nell’allevamento contagiato sono stati soppressi, con un risarcimento all’azienda, secondo le disposizioni di legge. "Ringrazio i Servizi di prevenzione regionali per la tempestività, in questi casi di assoluta importanza, dell’intervento – ha continuato Icardi – e assicuro che verrà mantenuta alta la guardia per garantire il massimo livello di sicurezza sanitaria degli allevamenti. Restano assolutamente sicure le carni avicole in commercio, in quanto il virus dell’influenza aviaria non si trasmette all’uomo per via alimentare e, in ogni caso, i polli degli allevamenti infetti non possono essere destinati al consumo umano", ha concluso. (Rpi)