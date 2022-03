Ucraina: India, ministro Esteri discute situazione con Borrell e omologhi Francia ed Estonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha avuto colloqui telefonici sul “deterioramento della situazione in Ucraina” con l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e con gli omologhi di Francia ed Estonia, Jean-Yves Le Drian ed Eva-Maria Liimets rispettivamente. Lo ha reso noto il ministro indiano su Twitter. “Ho ribadito la posizione dell’India secondo cui solo la diplomazia e il dialogo forniscono la risposta. La cessazione della violenza è un imperativo urgente”, ha riferito Jaishankar. Liimets, sempre su Twitter, ha scritto di aver apprezzato il colloquio e di aver espresso all’omologo di Nuova Delhi le condoglianze per il connazionale morto a Charkiv.(Inn)