Ucraina: Dombrovskis, primi 600 milioni di euro entro metà marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esborso dei primi 600 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria destinata all'Ucraina avverrà per metà marzo. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa dopo la riunione informale dell'Ecofin. "In merito all'assistenza macrofinanziaria per l'Ucraina, all'inizio della prossima settimana firmeremo il memorandum d'intesa e potremo procedere all'esborso di 600 milioni di euro entro la metà del mese. Per gli altri 600 milioni di euro, secondo il quadro dell'assistenza macrofinanziaria, serve un lasso di tempo di tre mesi tra i due pagamenti", ha spiegato Dombrovskis. "Come è stato già preannunciato che stiamo preparando un programma macrofinanziario aggiuntivo rispetto a questa assistenza di emergenza", ha aggiunto evidenziando che non è possibile dire adesso quale saranno le cifre. "Ma se vediamo la distruzione immensa causata dalle azioni barbare della Russia in Ucraina è chiaro che il volume degli aiuti necessari sarà elevato. E ne dovremo discutere non solo all'interno dell'Ue, ma anche con i nostri partner internazionali, di come sostenere la ricostruzione", ha aggiunto. (Beb)