Ucraina: Usa, sanzioni Corea del Sud aiutano a isolare Russia da sistema finanziario globale

- L'annuncio di sanzioni economiche da parte della Corea del Sud contro la Russia "aiuterà a difendere la libertà, l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sottolineando "l'impegno" di Seul "nel preservare l'ordine internazionale basato sulle regole". Le misure adottate dalla Corea del Sud - negare a determinate banche russe l'accesso al sistema globale SWIFT, impegno a bloccare le transazioni finanziarie con le principali banche russe e ad imporre altri controlli finanziari e sulle esportazioni -, sosterranno gli sforzi internazionali "per isolare la Russia dal sistema finanziario" e chiudere l'accesso al commercio della tecnologia. Blinken ha quindi apprezzato l'impegno sudcoreano a liberare quote di petrolio dalle riserve strategiche, come prova per "stabilizzare il mercato energetico globale". (Nys)