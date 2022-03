Ucraina: Prefetto Torino, accoglienza profughi prevalentemente domestica, pronto piano difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accoglienza dei profughi Ucraini sarà prettamente familiare e domestica, questo anche perché nei Centri di accoglienza straordinaria si possono ospitare poco più di 100 persone. Il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto ha fatto il punto sulla gestione dei profughi Ucraini in Piemonte. E sul rischio che la guerra si sposti anche nel nostro paese ha risposto: "Non ci sono motivi di preoccupazione per la popolazione Italiana e Piemontese. Esistono ad ogni modo pianificazioni che prevedono azioni che vanno messe in atto, a seconda del livello di allerta, sia difensive che offensive", ha concluso. (Rpi)