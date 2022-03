© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani aMilano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte alla cerimonia di scoprimento delle targhe dedicate ai nuovi Giusti che si tiene al Giardino dei Giusti. Interviene anche la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi.Monte Stella, via Cimabue (ore 10)L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla preview della mostra "Antonio Scaccabarozzi. Progettare Sconfinare", in programma dal 4 marzo al 29 maggio 2022.Museo del Novecento, Piazza Duomo 8 (ore 11)La Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi interviene per i saluti istituzionali dell'amministrazione all'incontro "Mai più genocidi. Il comandamento morale dei Giusti".Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 15:30)REGIONEL'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, effettua una visita istituzionale a Lodi. Di seguito gli appuntamenti: municipio, piazza Broletto, 1 (ore 10); Informagiovani, piazza Broletto, 6 (ore 10:30); Caffè Letterario della biblioteca comunale Laudense, via Solferino, 72 (ore 11:30).Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Carlo Borghetti intervene alla cerimonia di scoprimento delle targhe dedicate ai nuovi giustiMonte Stella, via Cimabue (ore 10)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli è in visita istituzionale nel territorio della provincia di Pavia. Questo il programma: visita a comunità alloggio “Percorsi di crescita” Dopo di Noi della “Società Cooperativa Sociale Onlus Marta” Villa Maria - strada Sora, 43 – Pavia (ore 10); visita al Centro diurno per l'autismo “Il Tiglio”, via Vittoria, 54 - Sant'Alessio Con Vialone/PV (ore 11:15)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, interviene all'incontro dei presidenti provinciali di Aias (Associazione italiana assistenza agli spastici) Lombardia.ristorante Cascina Frutteto nel Parco di Monza, viale Cavriaga, 3 Monza (ore 14)Convegno promosso dalla commissione territorio per fare il punto sul processo di regionalizzazione della navigazione laghi. Partecipano, tra gli altri, il Ministro Affari regionali Mariastella Gelmini, l’assessore ai trasporti Claudia Maria Terzi e il Presidente del Consiglio regionale Alessandro FermiPalazzo Pirelli, sala del consiglio, Via Filzi 22 (ore 10)VARIE“Co-branding o uso di più marchi per lo stesso prodotto o servizio” organizzato da Cameri di commercio di Milano nell'ambito del ciclo "M'invento 2022"diretta streaming (ore 9:15 - 11:15)Cerimonia per i nuovi Giusti. Intervengono i nuovi giusti onorati o i loro rappresentanti, oltre al presidente di Gariwo Gabriele Nissim e al Sindaco Giuseppe Sala. Sono presenti: Gérald Mendes, nipote del diplomatico portoghese Sousa Mendes; Godeliève Mukasarasi, Giusta onorata, sopravvissuta al genocidio in Ruanda; Laura Rossi, professoressa associata di letteratura russa presso l'Università degli Studi di Milano e socia di Memorial Italia; Dolkun Isa, presidente del World Uyghur Congress; Christopher London, storico dell'arte e discendente di Henry Morgenthau; Duccio Castelli, nipote di Achille Castelli; Tanya Dimirtova, Console generale di Bulgaria in Italia; Caterina Stiffoni Berengo Gardin, figlia di Giulia Galletti Stiffoni.Giardino dei giusti, Monte Stella, via Cimabue (ore 10)webinar Russia-Ucraina: l'impatto della guerra sulla siderurgia” organizzato da siderweb – La community dell'acciaio. Intervengono Antonio Marcegaglia e gli analisti Stefano Ferrari, Carlo Muzzi e Gianfranco Tosini.Diretta streaming (ore 11)"Le cure": al refettorio si assegna il premio che fa dialogare teatro e solidarietàRefettorio Ambrosiano, piazza Greco 11 ( ore 11:30)Convegno internazionale "Mai più genocidi. Il comandamento morale dei Giusti". Dopo i saluti istituzionali di Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano intervengono, tra gli altri, Gabriele Nissim, presidente di Gariwo; Liliana Segre, senatrice a vita; Laura Boldrini, presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della commissione esteri della Camera; Alice Wairimu Nderitu, special advisor dell'Onu per i genocidi (intervento da remoto); Laura Rossi, professoressa associata di letteratura russa presso l'Università degli Studi di Milano e socia di Memorial Italia.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 15:30)“Efficacia del Pnrr e competenza della pubblica amministrazione: quali riforme?”. Incontro promosso da LIBenter - l’iniziativa di Università Cattolica, Fondazione Etica, Libera e Cnel e l’Associazione Italiastatodidiritto.Università Cattolica del Sacro Cuore, cripta dell'aula magna, largo Gemelli, 1 (ore 17)Presentazione di “Exmachina - Storia musicale della nostra estinzione 1992” il nuovo libro di Valerio Mattioli.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 19)MONZAConferenza stampa del Sindaco Dario Allevi e l'assessore alle politiche del territorio Martina Sassoli per presentare il progetto relativo allrestauro della chiesetta del "Centro di via Tazzoli".via Tazzoli 29, Monza (ore 9:30) (Rem)