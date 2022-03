Regno Unito: Abramovich conferma decisione di vendere il Chelsea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oligarca russo Roman Abramovich ha confermato la sua decisione di vendere il Chelsea. E' quanto si legge in un nota ufficiale del Chelsea, firmata dallo stesso presidente della squadra di calcio britannica. Abramovich evidenzia che si tratta di una scelta presa "nel migliore interesse del club". "La vendita del club non sarà accelerata ma seguirà il processo dovuto", ha precisato l'imprenditore sottolineando che la sua gestione del Chelsea non ha mai avuto a che fare con il denaro e auspicando di poter fare un ultimo saluto ai tifosi nello stadio londinese di Stamford Bridge.(Rel)