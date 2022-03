Spagna: Procura archivia tre indagini a carico dell'ex re Juan Carlos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della Corte suprema spagnola ha decretato l'archiviazione di vari procedimenti di indagine che aveva aperto in merito ai presunti affari occulti dell'ex re, Juan Carlos. La prima indagine faceva riferimento a possibili commissioni che il re emerito avrebbe intascato per l'assegnazione a un gruppo di aziende spagnole dei lavori di realizzazione della linea ad alta velocità alla Mecca, in Arabia Saudita. La seconda si riferiva all'uso di "carte opache" da parte di Juan Carlos, afferenti ai fondi di un uomo d'affari messicano, Allen Sanginés-Krause, che nel settembre 2020 ha riconosciuto alla procura anticorruzione di aver dato quasi un milione di euro all'ex capo di Stato spagnolo tra il 2016 e il 2018. La terza indagine aperta dalla Procura si era concentrata sull'esistenza di denaro nascosto in un trust finanziario domiciliato nel paradiso fiscale delle Isole del Canale e aperto nel 2004 da Joaquin Romero Maura, storico e consigliere di Juan Carlos, che era tra i proprietari di questa società. (segue) (Spm)