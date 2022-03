Energia: Conte, serve un piano straordinario europeo nel segno dell’ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ho detto giorni fa pubblicamente: serve un grande piano europeo, un Energy Recovery Plan - come in pandemia - per proteggere cittadini, famiglie e imprese dal rincaro di bollette e prezzi dell'energia. Lo sottolinea in un post il leader del M5s, Giuseppe Conte, secondo cui "dobbiamo agire tempestivamente al fine di evitare che siano i cittadini a pagare il prezzo del conflitto ucraino". Per Conte, "è un bene che ora in Europa si parli di un 'Energy Compact' per aumentare gli investimenti in rinnovabili e finanziare l’efficientamento degli edifici, come in Italia abbiamo iniziato già a fare con il Superbonus". "Anche questa volta, come durante la pandemia, serve coraggio e unità di intenti: un piano straordinario nel segno dell’ambiente per essere indipendenti dal gas russo e autonomi dal punto di vista energetico", conclude. (Rin)