Uruguay: presidente Lacalle Pou parla oggi alle Camere riunite

- E' atteso per oggi il tradizionale discorso del presidente dell'Uruguay davanti alle Camere riunite in occasione dell'inaugurazione del periodo legislativo. Luis Lacalle Pou, riferisce il quotidiano "La Diaria" citando fonti del governo, farà un discorso centrato sui programmi e gli obiettivi futuri dell'esecutivo, con "nuovi annunci" e sottolineando le possibilità derivate dai negoziati in corso per accordi commerciali con Cina e Turchia. Tra i programmi in agenda del governo, quello che prevede importanti investimenti in edilizia popolare. Secondo quanto ha anticipato la vicepresidente, Beatriz Argimon, "c'è attesa" per il discorso del presidente che dovrebbe esporre "obiettivi molto concreti per la tappa di consolidazione economica che dovrà affrontare il Paese". (segue) (Abu)