Uruguay: presidente Lacalle Pou parla oggi alle Camere riunite (2)

- Secondo quanto riferisce un sondaggio diffuso lunedì dalla società "Cifra" a metà del suo mandato il leader della coalizione di centro destra "Multicolore" registra un livello di approvazione del 55 per cento, contro un 35 per cento di disapprovazione. Secondo la stessa società di sondaggi, Lacalle Pou aveva iniziato il suo mandato con il 60 per cento di approvazione, un livello salito al 65 per cento a marzo del 2021 soprattutto grazie ad una gestione efficace della pandemia Covid-19. Nonostante goda ancora di un livello di approvazione alto, il presidente ha registrato una flessione di 9 punti negli ultimi 12 mesi. (Abu)