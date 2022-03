Lavoro: assessore Lazio, inaccettabile che hotel Cicerone non tuteli dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' inaccettabile la scelta unilaterale da parte dell'hotel Cicerone che non salvaguarda i circa 40 lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo e che non tiene conto del percorso che come Regione Lazio abbiamo avviato anche in relazione alle richieste che il settore del turismo ha più volte avanzato da parte dell'amministrazione regionale nell'affrontare una crisi che in particolare su Roma è senza precedenti". Lo scrive in una nota l'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "Come Regione abbiamo già espresso la nostra posizione richiamando tutte le Istituzioni e parti datoriali a un profondo senso di responsabilità nell'affrontare questa crisi di settore chiedendo, durante il Consiglio straordinario sul turismo convocato dal Comune di Roma, un tavolo inter istituzionale con Governo e amministrazione capitolina. Non ci sfugge la situazione di crisi economica che le aziende hanno dovuto affrontare a causa della pandemia che ha aggravato la crisi. Non ci sfugge la difficoltà di gestire strutture ricettive in assenza di flussi turistici", prosegue. (segue) (Com)