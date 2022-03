Lavoro: assessore Lazio, inaccettabile che hotel Cicerone non tuteli dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come non può sfuggire che siamo dinanzi a un vero e proprio processo di transizione che interessa l'intero comparto - aggiunge l'assessore -. E per questa ragione, abbiamo invitato l'azienda, pur nel rispetto del processo di ristrutturazione annunciato, a valutare strumenti conservativi che salvaguardassero i livelli occupazionali e che tenessero conto di ogni tentativo anche di ricollocazione presso altre aziende attraverso una clausola sociale di riassorbimento del personale interessato dalla procedura di licenziamento attivata dall'Hotel Cicerone. Abbiamo preso atto dell'indisponibilità dell'azienda a valutare ogni proposta alternativa ai licenziamenti annunciati, un atteggiamento irricevibile ove si consideri la piena disponibilità della Regione Lazio e delle organizzazioni sindacali a costruire percorsi idonei ad accompagnare il processo di ristrutturazione annunciato dall'azienda. Ci auguriamo che la proprietà possa riconsiderare la posizione assunta e riprendere l'interlocuzione in modo costruttivo con tutte le parti coinvolte", conclude Di Berardino. (Com)