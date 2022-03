Ucraina: premier greco Mitsotakis, non verrà permessa modifica confini in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia, insieme ai suoi alleati, non permetterà la modifica con la forza dei confini dell'Europa. Lo ha affermato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, nella seduta odierna del Consiglio dei ministri. "La libertà e la democrazia non devono diventare ostaggi dell'autoritarismo e questo messaggio ha avuto il sostegno di tutti i greci", ha sottolineato il premier. Mitsotakis ha evidenziato inoltre i "pericoli del revisionismo" per la Grecia e per Cipro, notando che una politica equidistante sarebbe una legittimazione dei crimini fino alla complicità.(Gra)