Ucraina: ministero Difesa russo, 498 morti e 1597 feriti tra nostri militari

- Tra i militari russi che partecipano "all'operazione speciale" in Ucraina risultano 498 morti e 1597 feriti durante i combattimenti. Lo ha affermato il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in un briefing, aggiungendo che tutta l'assistenza possibile è fornita alle famiglie delle vittime. Secondo lui le perdite nelle Forze armate ucraine sono molto più ingenti, in particolare oltre 2.870 tra militari e nazionalisti di Kiev sarebbero rimasti uccisi, mentre i feriti sarebbero circa 3.700. (Rum)