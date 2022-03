Libano: 40 libanesi evacuati dall'Ucraina arrivano a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo con a bordo 40 libanesi residenti in Ucraina, molti dei quali sono studenti, è atterrato oggi all'aeroporto di Beirut, in Libano. Lo ha rivelato il Comitato superiore di soccorso del governo libanese con un comunicato ufficiale. L'evacuazione, da quanto emerso, è stata effettuata in collaborazione dal ministero degli Esteri di Beirut e l'ambasciata del Libano in Romania. Nel comunicato, è stato anche specificato che il Libano coprirà le spese di evacuazione per i libanesi ancora presenti in territorio ucraino, aiutandoli a raggiungere la Romania o la Polonia, dove le comunità libanesi stanno già raccogliendo fondi per aiutare i connazionali a raggiungere il Paese dei cedri.(Lib)