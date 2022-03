Agricoltura: Copagri, crisi Ucraina stravolge previsioni e programmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le previsioni e le strategie relative ai mercati agricoli per il 2022 e per le prossime annate sono state letteralmente stravolte dal drammatico evolversi della situazione sul fronte geopolitico internazionale; la brutale aggressione ai danni dell’Ucraina, infatti, ha colpito un paese industrializzato e dall’anima fortemente agricola, che non a caso è considerato il granaio d’Europa e che si classifica al quarto posto a livello mondiale per valore totale delle risorse naturali”. Lo ha affermato il presidente della Copagri Franco Verrascina, intervenendo alla tavola rotonda “I mercati agricoli nel 2022: previsioni, attese e strategie”, svoltasi a Fieragricola alla presenza del presidente dell’Ismea Angelo Frascarelli: “L’instabilità politica ha fatto ulteriormente lievitare i prezzi delle materie prime agricole, con inevitabili e pensati ripercussioni anche sul versante energetico, in particolare sul petrolio e sul gas, i settori maggiormente esposti da questi rincari sembrano essere al momento la zootecnia da carne e l’allevamento da latte, comparti nei quali gli aumenti non sono stati compensati da conseguenti incrementi dei prezzi del medesimo tenore”. (segue) (Ren)