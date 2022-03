Energia: Wintershall Dea, stop a progetti gas e petrolio in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Wintershall Dea ha comunicato che non perseguirà ulteriori progetti per il gas e petrolio in Russia, a seguito dell'aggressione di Mosca contro l'Ucraina. Inoltre, il consiglio di amministrazione dell'azienda ha deciso di cancellare il finanziamento di circa un miliardo di euro per il Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco attraverso il Mar Baltico. Winthershall Dea sospenderà i pagamenti alla Russia “in linea di principio con effetto immediato”. In precedenza, l'amministratore delegato Mario Mehren aveva evidenziato che la guerra in Ucraina ha “scosso gravemente le basi della cooperazione” tra il gruppo e la Russia. (segue) (Geb)