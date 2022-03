Energia: Wintershall Dea, stop a progetti gas e petrolio in Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ogni modo, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Wintershall Dea continuerà a essere rappresentata nei progetti per la produzione di gas naturale già attivi a Yuzhno-Russkoye e Achimov, in Siberia. Con il gruppo statale per l'energia russo Gazprom, la società è parte del consorzio Nord Stream 2, che ha realizzato l'omonimo gasdotto. A questa alleanza partecipano, inoltre, le aziende per l'energia Uniper (Germania), Engie (Francia), Omv (Austria) e Shell (Regno Unito). La Nord Stream 2 è controllata da Gazprom. (Geb)