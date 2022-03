Copasir: Urso, audito ministro Guerini su situazione in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, "nell’odierna seduta ha svolto anche l’audizione del ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini. Nel corso dell’audizione, durata quasi tre ore, il ministro ha aggiornato il Comitato in merito al conflitto in corso tra Russia e Ucraina e i suoi possibili riflessi sulla sicurezza nazionale". Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso. (Com)