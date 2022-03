Lombardia: Cecchetti e Monti (Lega), Pd al governo ha tagliato mille medici di base in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Lombardia operano circa seimila medici, più della metà dei quali, circa 3.200 i medici nel prossimo quinquennio smetteranno di esercitare: solo quest'anno saranno 700 quelli che andranno in pensione. Ora è necessario adottare ogni strumento per evitare che numerosi cittadini rimangano senza medico di base. Regione Lombardia ha già fatto tanto dal canto suo e la Lega è stata la prima forza politica ad accendere i riflettori sulla questione, attraverso mozioni in Consiglio regionale e in numerosi Consigli comunali”. Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. “Nell'ultimo decennio il PD e centrosinistra al Governo hanno solo tagliato sulla sanità, come certificato anche dalla Fondazione Gimbe che ha messo nero su bianco il definanziamento alla spesa pubblica sul comparto sanitario di 37 Miliardi di euro, 9 miliardi nel solo Governo Letta. Dal 2010, lo Stato ha attribuito alla Lombardia un numero di nuovi medici di base inferiore ai pensionamenti, tagliando circa 1.000 medici in 10 anni e portando la Lombardia ad essere la regione con meno medici di famiglia in Italia (61/100mila abitanti rispetto a 74 del Lazio e 80 della Puglia). Pertanto non è accettabile che adesso il Ministro Speranza si sottragga dalle proprie responsabilità" conclude Cecchetti. (segue) (Com)