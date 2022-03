Lombardia: Cecchetti e Monti (Lega), Pd al governo ha tagliato mille medici di base in Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la legge di potenziamento della sanità lombarda, approvata a novembre e promossa dal Consiglio dei Ministri – precisa Emanuele Monti, presidente leghista della commissione sanità e politiche sociali al Pirellone - abbiamo stanziato 2 miliardi di euro per il potenziamento della medicina territoriale, con particolare attenzione alle cure primarie. Abbiamo istituito gli ambulatori sociosanitari territoriali dove i medici potranno lavorare in equipe ed effettuare prestazioni (esami diagnostici, ecc.) a bassa/media intensità. Molto importante anche l'istituzione del fondo per finanziare l'acquisto di strumenti tecnologici per la telemedicina e teleassistenza. Ma non è tutto – aggiunge Monti - Regione ha concesso ai medici di base la possibilità di aumentare il massimale di assistiti e si è attivata in Conferenza Stato-Regioni affinché questo avvenga anche per i medici in formazione, da 650 a mille. Molto importante l'attivazione del tirocinio professionalizzante per gli studenti iscritti al terzo anno della scuola di specializzazione, per permettere loro di completare gli studi con la pratica sul campo. La nostra parte è stata fatta. Ora chiediamo con forza al ministro Speranza di smetterla con questo atteggiamento pilatesco e di impegnarsi ad attuare quanto abbiamo chiesto nelle sedi istituzionali opportune: incrementare i finanziamenti per le borse di studio; rivedere l'accordo collettivo nazionale in funzione di una premialità per gli Mmgmche decidono di aumentare il massimale assistiti; incentivare il lavoro in equipe con professionisti sanitari come infermieri, psicologi, assistenti sociali e prevedere forme di sostegno all'utilizzo di strumenti quali la telemedicina; aumentare in maniera permanente la quota di assistiti per i medici in formazione al terzo anno da 650 a mille mantenendo la borsa di formazione; valutare una rimodulazione degli accessi alla facoltà di medicina tale da soddisfare le esigenze derivanti alle attuali carenze" conclude Emanuele Monti. (Com)