Cannabis: Crippa (M5s), tema importante, momento di assumersi responsabilità

- Il tema della canapa "è sempre stato un tema importante per il Movimento cinque stelle. Nella scorsa legislatura abbiamo avviato un lavoro importante sulla filiera della canapa che molti, sbagliando, collegano solamente all’uso ludico-ricreativo mentre invece riguarda il sistema produttivo del Paese". E’ quanto affermato da Davide Crippa, capogruppo del M5s alla Camera, nel corso del suo intervento al convegno "Regolamentazione cannabis, il modello Canada". "Il percorso fatto con il testo base sulla coltivazione domestica della cannabis - ha aggiunto il parlamentare - rappresenta un tentativo di indirizzare l’azione legislativa verso un primo passo normativo condivisibile. Se venisse approvato questo testo base, coloro che hanno bisogno della cannabis per uso terapeutico non correrebbero più il rischio di essere soggetti punibili e non si comprometterebbero con il mercato illegale. Lavoreremo nel trimestre da aprile a giugno per inserirlo tra le proposte del Movimento per l’Aula, perché è arrivato il momento che il Parlamento affronti i temi e i problemi. I punti di mediazione sono stati trovati e si potrà migliorare ancora qualcosa. I parlamentari devono assumersi una responsabilità di fronte ai cittadini". (Rin)