Serbia: Confindustria apre un nuovo ufficio di rappresentanza a Sabac (2)

- "Questo ufficio ha due obiettivi. Il primo è di stare a servizio delle aziende che già operano a Sabac e dare loro ogni tipo di aiuto e sostegno. Il secondo è certamente di portare altri investimenti qui", ha detto Simone Apolloni, rappresentante territoriale per la Serbia occidentale. "L'apertura dell'ufficio di Confindustria Serbia a Sabac è un grande passo avanti per tutte le aziende italiane che operano sul territorio della nostra città. In vista dei prossimi piani infrastrutturali e date le buone condizioni che la città offre per quanto riguarda gli investimenti, spero in un maggiore arrivo dei investimenti non solo dall'Italia ma da tutti gli altri Paesi qui a Sabac", ha detto il sindaco della città Aleksandar Pajic. (Seb)