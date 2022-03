Germania: il governo attiva le riserve nazionali di petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aie ha comunicato che 31 dei suoi Stati membri rilasceranno un totale di 60 milioni di barili di petrolio greggio. L'obiettivo è alleviare le carenze nell'offerta di greggio dovute alla guerra tra Russia e Ucraina. La Germania fornisce un contributo corrispondente alla sua quota di consumo di petrolio nell'Aie, pari al 5,4 per cento. Si tratta di 434 mila tonnellate di greggio, ossia il 3 per cento della riserva tedesca, sui 60 milioni di barili che l'Agenzia immetterà sul mercato. si tratta di 434 mila tonnellate di petrolio. Il dato corrisponde a circa il 3 per cento della riserva petrolifere tedesca. (Geb)