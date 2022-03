Ungheria: consigliere sicurezza governo, dall’Ucraina finora 104 mila profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’Ucraina sono arrivati in Ungheria finora circa 104 mila profughi. Lo ha dichiarato al canale televisivo “M1” il consigliere capo per la sicurezza del premier Viktor Orban, Gyorgy Bakondi. Di questi 104 mila, il numero di coloro che fuggono direttamente dalla guerra è di circa 80 mila, ha precisato Bakondi, ricordando che l’Ungheria è il secondo Paese dopo la Polonia per numero di profughi ricevuti dall’inizio dell’invasione della Federazione Russa in Ucraina. Budapest sta inviando “una quantità senza precedenti di cibo e carburanti” in Transcarpazia, nell’Ucraina occidentale, regione dove si trova una minoranza magiara. Bakondi ha affermato che la differenza tra profughi e migranti è “chiaramente visibile”. I primi fuggono da un pericolo reale, con documenti, e cooperano con le autorità alla ricerca di una protezione temporanea, ha detto il consigliere per la sicurezza. I secondi, invece, sono di cittadinanza sconosciuta, entrano in Ungheria illegalmente e con l’aiuto di trafficanti, ha continuato Bakondi. (Vap)