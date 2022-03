Serbia: Confindustria apre un nuovo ufficio di rappresentanza a Sabac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria Serbia ha aperto un nuovo ufficio di rappresentanza nella città di Sabac. Secondo quanto precisa un comunicato dell'associazione, l'apertura è avvenuta ufficialmente nella giornata di ieri. La scelta della città è stata fatta tenendo conto di numerosi fattori, tra cui la presenza a Sabac di una decina di aziende associate e alcuni importanti progetti infrastrutturali come l'autostrada Ruma-Sabac e l'autostrada Sabac-Loznica. "Noi siamo un porto sicuro per tutte le aziende italiane in Serbia, ma restiamo a disposizione anche per gli imprenditori locali che vogliono investire e allargare il proprio business in Italia. Gli imprenditori italiani hanno la tendenza di ragionare a lungo termine e a connettersi con la comunità locale e il territorio. A Sabac sono presenti ben dieci aziende che fanno parte della nostra associazione e sono presenti qui oggi", ha dichiarato il presidente di Confindustria Serbia Patrizio Dei Tos. (segue) (Seb)