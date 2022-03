Camera: domani audizione su ordinamento giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 3 marzo, alle ore 14, la commissione Giustizia della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di Rosanna De Nictolis, presidente dell'associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante deleghe al governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)