Puglia: Maurodinoia, collegamento ferroviario aeroporto del Salento garantirà mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rfi ha convocato la Conferenza dei Servizi per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e la futura stazione Aeroporto del Salento, prevedendo la sua conclusione entro il prossimo giugno. Questa è un'ottima notizia, che dimostra come l'inserimento del progetto nel Pnrr abbia garantito un'accelerazione importante". Lo ha affermato in una nota l'assessore regionale pugliese Maurodinoia: "Con il Pnrr sono stati, inoltre, stanziati ulteriori 52 milioni, che aggiunti ai 60 milioni di euro già disponibili sul fondo FSC, hanno permesso di arrivare ai 112 milioni, valore complessivo del progetto". (segue) (Ren)