Puglia: Maurodinoia, collegamento ferroviario aeroporto del Salento garantirà mobilità sostenibile (2)

- Maurodinoia ha aggiunto: "Il quale prevede la realizzazione di un binario di collegamento tra la linea Bari-Lecce e la nuova stazione di Brindisi Aeroporto, per una lunghezza totale di circa 8 chilometri, e di due nuove interconnessioni (una in direzione Bari e una in direzione Ovest con la linea Taranto-Metaponto–Potenza)". Infine ha concluso: "L'aeroporto di Brindisi, quindi, sarà agevolmente raggiungibile in treno da ogni direttrice, così da diventare sempre più attraente per coloro che vorranno arrivare in Puglia via Brindisi, sia per motivi turistici che per affari, ma anche per i viaggiatori pugliesi. Il nuovo collegamento ferroviario, che si prevede di attivare entro il 2026, darà concretezza ai concetti di mobilità sostenibile e di intermodalità su cui la Regione Puglia investe da tempo, perché ci crede fermamente." (Ren)